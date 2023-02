Sergio Ramos admite: "Duvidei se sair do Real Madrid foi a melhor opção"

Central espanhol falou sobre a mudança para Paris, em 2021. Defesa passou 16 anos no Santiago Bernabéu

Figura histórica do Real Madrid, Sergio Ramos abandonou o Santiago Bernabéu, no verão de 2021, para se juntar ao PSG. O defesa admite que os primeiros tempos em Paris não foram fáceis.

"No início, tendo dado esse salto, tudo correu mal. Vim lesionado, demorei muito tempo a recuperar e a adaptar-me ao novo sistema, à nova equipa e ao novo treinador. Duvidei se sair do Real Madrid foi a melhor opção. A minha carreira tem sido definida pela consistência, perseverança e trabalho árduo. Continua-se a lutar e isso dará sentido às coisas, no futuro", explicou, em entrevista à UEFA.

Apesar do início complicado, Ramos admite que, agora, está a passar por um bom momento em Paris.

"O que posso dizer é que estou onde quero estar e num clube que quer muito ganhar a Liga dos Campeões. E eu quero aproveitar ao máximo o que resta da minha carreira de jogador", explicou.