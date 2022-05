Sérgio Oliveira e o futuro: "FC Porto ou Roma? Quero é beber uma cerveja"

Declarações de Sérgio Oliveira depois da Roma conquistar a Conference League. O médio português, recorde-se, ingressou na equipa italiana em janeiro por empréstimo do FC Porto

A vitória na Conference League: "É fantástico, é um sentimento especial vencer por um clube que precisva e merecia uma vitória assim. Conseguimos escrever história"

A Roma: "Estou cá desde janeiro, sabia que vinha para um desafio grande num país e clube diferente. Conseguimos e conquistámos um título"

Meio com Mourinho: "Toda a gente gosta e quer trabalhar com ele. Tem sempre uma palavra a dizer no momento certo. Um estratega. E tem pé quente"

Sobre Rui Patrício: "O Rui Patrício esteve muito bem, muito bem mesmo. As finais são para ganhar e ele merece o que está"

Futuro na Roma ou FC Porto: "Sei lá, não faço ideia. Nem quero pensar nisso agora, quero viver este título e aproveitar. A minha vontade? Quero é festejar e beber uma cerveja".