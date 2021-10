Serge Aurier reforça Villarreal

O atleta de 28 anos vai reencontrar o seu técnico no Paris Saint-Germain, Unai Emery, sob cujas ordens atuou na época 2016/17

O costa-marfinense Serge Aurier, que estava livre desde agosto, após terminar o seu contrato com o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, assinou esta segunda-feira contrato pelos espanhóis do Villarreal por uma época mais outra de opção.

"É um defesa excelente em termos físicos. Distingue-se pela sua pujança, velocidade e a sua força e capacidade ofensiva. É um jogador polivalente. Apesar do seu lugar natural ser defesa-direito, também pode jogar no meio da defesa", justificou o clube.

De facto, o atleta de 28 anos vai reencontrar o seu técnico no Paris Saint-Germain, Unai Emery, sob cujas ordens atuou na época 2016/17.

O capitão da Costa do Marfim integra a convocatória para os jogos de qualificação para o Mundial'2022 do Qatar, em 11 de outubro, contra o Malawi, no Benin, pelo que só se juntará aos seus novos companheiros após esta data.

A titularidade de Aurier nos ingleses do Tottenham foi perdida com a chegada de Maurício Pochettino e posteriormente com José Mourinho, depois de uma série de lesões.

O Villarreal é 11.º no campeonato, com 11 pontos, somados em sete desafios, menos um do que a maioria das equipas no campeonato, sendo que um triunfo levará a equipa a juntar-se aos quartos classificados, Sevilha e Osasuna.