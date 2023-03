Será uma "ameaça" para o Benfica e há quem garanta: "Seria ideal para o United"

Paul Scholes deixa elogios a Lautaro Martínez, avançado do Inter e adversário das águias nos quartos de final da Champions.

Lautaro Martínez, avançado argentino do Inter, será uma das principais armas da equipa italiana no duelo com o Benfica, dos quartos de final da Champions, e há quem considera que encaixaria na perfeição no Manchester United.

"Penso que Osimhen [do Nápoles] é um grande jogador, mas teria melhor adaptação no Chelsea. Lautaro seria ideal para o jogo de Ten Hag no Manchester United", considerou Paul Shcholes, antigo internacional inglês que brilhou nos red devils, à BT Sport.

Lautaro Martínez, campeão mundial pela Argentina, tem 25 anos e cumpre a quinta época em Itália. Na atual leva 17 remates certeiros em 37 jogos, além de seis assistências.

Inter, segundo do campeonato italiano, a 18 pontos do Nápoles, e Benfica, líder do campeonato português, vão defrontar-se em dois jogos, o primeiro no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 abril, e o segundo em San Siro, em 19 do mesmo mês.