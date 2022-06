"Será que o Neymar me conhece?", questionou Son. No final do jogo, trocaram camisolas

Emerson, lateral-esquerdo do Tottenham e companheiro de equipa de Son, pediu a Neymar para que trocasse camisola com Son Heung-Min, um grande admirador do jogador do PSG.

Esta quinta-feira, Coreia do Sul e Brasil disputaram um jogo particular (a canarinha venceu por 4-1) e Son, maior figura dos coreanos, e Neymar, estrela dos brasileiros, estiveram frente a frente. No final da partida, os craques trocaram as camisolas de jogo. Até aqui, tudo normal. Mas a história ganha mais relevo depois de uma entrevista de Emerson Royal, publicada ontem, em que o lateral-esquerdo do Tottenham revelou que o avançado dos spurs é um grande fã do dianteiro do PSG.

"O Son brinca e diz-me: 'imagina se eu fosse brasileiro. Eu, o Neymar e muitos outros a jogar juntos...' Ele é um grande fã do Neymar, tem um carinho muito grande por ele. E às vezes pergunta-me: 'será que o Neymar me conhece?'. Eu respondo: 'Son, claro que te conhece. Da mesma forma que tu o admiras, ele também te pode admirar. És um craque, jogas muito.'", contou o brasileiro em entrevista à ESPN.

"Até mandei mensagem ao Neymar e pedi para ele trocar a camisola com o Son no final do jogo", detalhou ainda.

E isso aconteceu mesmo, como documentou a Confederação Brasileira de Futebol.