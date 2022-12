O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu esta quinta-feira, 29 de dezembro, aos 82 anos.

Geoff Hurst (antigo internacional inglês): "Tenho tantas memórias de Pelé, sem dúvida o melhor jogador com quem já joguei contra (o Bobby Moore foi o melhor com quem já joguei). Para mim, o Pelé continua a ser o melhor de sempre, estou orgulhoso de ter estado no mesmo campo que ele".

Kylian Mbappé (internacional francês): "O rei do futebol deixou-nos, mas o seu legado nunca será esquecido. Descansa em paz, "Rei"".

Josepp Blatter (antigo presidente da FIFA): "Notícias muito tristes. O mundo está de luto pelo maior futebolista da história e uma pessoa fabulosa. Celebrou o futebol como ninguém".

César Luis Menotti (antigo selecionador argentino e companheiro de equipa de Pelé no Santos): "Será muito difícil encontrar outro Pelé. Tinha tudo o que um jogador tinha de ter. Ágil, saltava como ninguém, rematava com os dois pés, muito forte fisicamente e corajoso. Não há ninguém como Pelé".

Andriy Schevchenko (antigo internacional pela Ucrânia): "O teu legado será sempre recordado. Condolências à família".

Radamel Falcao (antigo avançado da Colômbia e do FC Porto): "O teu legado ficará para sempre inscrito nos corações de milhares de adeptos de futebol em todo o planeta".

Liga italiana de futebol: "Com o seu talento, Pelé mudou todos os paradigmas do jogo, bateu recordes e contribuiu, até depois da retirada, para a promoção dos valores fundamentais da modalidade".

Chelsea: "Adeus ao "Rei", ao mestre do jogo bonito".

Manchester City: "Estamos entristecidos por saber da morte de Pelé, um dos maiores de sempre, que tanto fez pelo futebol bonito. Que descanse em paz".

Manchester United: "Obrigado pela alegria que trouxe a adeptos de futebol por todo o mundo".

Ajax: "Um dia triste para o mundo do futebol".

Paris Saint-Germain: "Para sempre o Rei do futebol. O "PSG" envia condolências a amigos, familiars e a todo o povo brasileiro".