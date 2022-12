Sensação no Mundial com "muitas ofertas: "De Itália, Espanha, Inglaterra e França"

Ounahi foi um dos grandes destaques da seleção de Marrocos.

Ounahi, médio de Marrocos, cotou-se como uma das grandes surpresas no Mundial do Catar e continuar a ser um tema forte no mercado de transferências. Said Chabane, presidente do Angers, clube francês onde alinha o médio, confirma o interesse de vários emblemas, mas até admite continuar com o jogador até ao final da corrente temporada.

"Temos muitas ofertas por Ounahi. De Itália, Espanha, Inglaterra e França. Queremos encontrar um acordo, mas não descartamos que ele continue até ao final da época", afirmou o dirigente à RTL.

Ounahi, 22 anos, fez sete jogos no Mundial e ajudou Marrocos a atingir as meias-finais, ficando-se pelo quarto posto final. No Angers realizou 14 jogos esta época.