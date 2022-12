Sensação do Nápoles terá passado a "prioridade" do Newcastle

De acordo com o jornal The Times, Khvicha Kvaratskhelia é o grande alvo dos magpies para as duas próximas janelas de mercado.

Khvicha Kvaratskhelia tem sido a principal sensação do Nápoles nesta temporada. Aos 21 anos, o extremo georgiano contratado no verão aos compatriotas do Dínamo Batumi é um titular indiscutível nos italianos e soma oito golos e outras tantas assistências em 17 jogos disputados até ao momento.

Ora, o jornal The Times avança esta sexta-feira que "Kvaradona", como já é apelidado em Nápoles, passou a ser a prioridade do Newcastle para as próximas duas janelas de mercado. De acordo com o jornal, os magpies têm 60 milhões de euros reservados para a sua contratação, que se prevê muito difícil.

Para além de ter um longo contrato com o Nápoles, válido até 2027, também o Real Madrid e o PSG estarão atentos a Kvaratskhelia.