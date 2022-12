Sensação de Marrocos é tema de mercado: afinal, não é só o Barcelona

Ounahi com a camisola de Marrocos

Médio Ounahi é apontado como alvo do Leicester. Negócio poderá ser feito por 45 milhões.

Azzedine Ounahi tornou-se numa das grandes surpresas do Mundial do Catar e, como se esperava, é agora um tema forte no que toca ao mercado de transferências. O médio marroquino, que originou uma tirada curiosa por parte de Luis Enrique, é uma das figuras da surpreendente seleção de Marrocos e foi já apontado ao Barcelona.

A imprensa internacional, todavia, garante que o emblema catalão não é o único a posicionar-se pelo jogador de 22 anos, indicando que o Leicester, da Premier League, é igualmente outro clube interessado. O Angers, clube francês onde alinha Ounahi, pretende embolsar cerca de 45 milhões de euros por um eventual negócio.

Marrocos, recorde-se, eliminou Espanha e Portugal no Mundial, jogando esta quarta-feira (19h00) por um lugar na final contra a França.