Senadora argentina propõe rosto de Maradona na nota mais valiosa

Cara de El Pibe passa a estar no peso argentino com mais valor se for aprovada a proposta, que pretende ainda a imagem relativa ao segundo golo frente à Inglaterra

As homenagens a Diego Maradona, falecido há duas semanas, continuam. Desta feita, foi proposto que a cara do ex-futebolista aparecesse na nota de 1000 pesos, o equivalente a pouco mais de 10 euros na conversão monetária mas que corresponde à nota mais alta na Argentina.

"A excepcionalidade de sua vida e de sua carreira enquadra-o na tradição grega dos heróis, pelo menos como é percebido por Nietzsche em 'O nascimento da tragédia', destacou a senadora Norma Durango.

No verso da nota estaria o segundo golo marcado à Inglaterra marcado no Mundial do México, em 1986, e relembrado como feito maior do canhoto. "Temos de pensar na parte económica. Os turistas quando vierem à Argentina querem levar uma nota com a cara de Maradona", justificou a senadora na proposta feita no congresso de ontem.