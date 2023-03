Sem vistos e com reforços amadores, haitianos eliminam equipa da MLS

O Violette AC deixou fora da Champions da Concacaf o Austin FC, que foi semifinalista da liga norte-americana

Insólito. Uma equipa do Haiti, que não competia há meses, eliminou uma da poderosa MLS na Champions da Concacaf. Como se o feito não fosse suficiente por si só, foi conseguido com recurso à pressa a jogadores amadores, depois de os Estados Unidos recusarem dar visto a vários jogadores e técnicos da comitiva haitiana, por receio que desertassem e ficassem no país como refugiados.

O Haiti atravessa uma crise social e política e a primeira mão da eliminatória entre o Violette AC e o Austin FC teve mesmo de se disputar na República Dominicana. Venceram os haitianos, por 3-0, aproveitando a sobranceria dos americanos (equipa que chegou às semifinais da MLS) que se apresentaram com suplentes.

Depois, na visita aos Estados Unidos para a segunda mão da eliminatória, o Violette AC apenas conseguiu levar, pelas questões antes explicadas, 10 jogadores e dois técnicos.

Para resolver a questão, o Violette contratou à pressa quatro jogadores universitários haitianos que já tinham sido pré-inscritos, para uma emergência deste tipo, já que no passado já houve uma situação semelhante, com outras equipas (nomeadamente numa eliminatória entre o AS Cavalli e o New England Revolution, em 2021/22).

O Austin venceu por 2-0, um resultado insuficiente para seguir em frente e alcançar os quartos de final da prova, pelo que no fim a festa foi dos haitianos.

A very emotional #VioletteAC Steeven Saba, "This is for the boys at home because we went through a lot, man. We didn"t have our best players... this means a lot to us & we"re going to keep fighting... We"re doing this for our country."

