Sem Ronaldo, Old Trafford vibrou com jogada de quem o idolatra: ora veja

Alejandro Garnacho, de apenas 18 anos, entrou, fez a assistência para o quarto golo e voltou a entusiasmar as bancadas de Old Trafford. Manchester United recebeu e bateu o Aston Villa, por 4-2, em encontro a contar para a Taça da Liga

