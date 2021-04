Sem Ronaldo, Juventus perde e atrasa-se na luta pelo segundo lugar

A equipa de Turim passa ainda a estar a quatro pontos do segundo classificado, o Milan, que antes venceu o Génova por 2-1, com Rafael Leão a titular e Diogo Dalot em campo a partir dos 62 minutos.

A Juventus perdeu este domingo por 1-0 na visita à Atalanta, numa partida da 31.ª jornada da Liga italiana em que Cristiano Ronaldo esteve ausente, devido a lesão muscular, e atrasou-se na perseguição ao segundo lugar.

Com o português Félix Correia no banco, os bianconeri viram a Atalanta adiantar-se no marcador aos 87 minutos, por Ruslan Malinovsky, e foram ultrapassados pela própria equipa de Bérgamo, de quem estão agora a dois pontos, caindo para o quatro lugar da classificação.

A equipa de Turim passa ainda a estar a quatro pontos do segundo classificado, o Milan, que antes venceu o Génova por 2-1, com Rafael Leão a titular e Diogo Dalot em campo a partir dos 62 minutos.

A equipa orientada por Andrea Pirlo pode também ficar a 15 pontos do líder da Serie A, caso o Inter de Milão vença hoje na visita ao Nápoles, no encerramento da jornada (19:45), e comprometer ainda mais as suas já reduzidas aspirações de conquistar o título pela décima época consecutiva.

Enquanto isso, a Lazio venceu por 5-3 o Benevento, num duelo entre duas equipas orientadas pelos irmãos Simone e Fillippo Inzaghi, com golos na própria baliza de Depaoli (10 minutos) e Montipo (48), além de Immbobile (20 e 90+6), que falhou uma grande penalidade (55), e Correa (36). Pelos visitantes marcaram Sau (45), Viola (63) e Glik (85).

Noutra partida disputada à mesma hora, o Bolonha goleou em casa o Spezia, por 4-1, com golos de Orsolini (12, grande penalidade), Barrow (18) e Svanberg (54 e 60), cabendo a Ismajli (34) reduzir para os visitantes.

A 31.ª jornada da Liga italiana conclui-se este domingo com a visita da Roma, orientada por Paulo Fonseca, ao terreno do Torino e com a deslocação do líder, Inter de Milão, ao terreno do quinto classificado, o Nápoles.