Sem Ronaldo, Al Nassr perde na estreia na Liga da Arábia Saudita

Equipa comandada por Luís Castro perdeu por 2-1 com o Al Ettifaq

Sem Cristiano Ronaldo, o Al Nassr entrou com o pé esquerdo na liga da Arábia Saudita em 2023/24.

O emblema orientado por Luís Castro foi ao campo do Al Ettifaq, treinado por Steven Gerrard, e até começou melhor, com golo de Sadio Mané, que foi capitão na ausência de CR7, mas acabou por permitir a reviravolta no marcador com golos de Quaison e Moussa Dembele. Quase no final, aos 89', Mané marcou o que poderia ser o golo do empate, mas foi anulado.

O Al Nassr, recorde-se, conquistou há dias a Champions de clubes árabes, batendo o Al Hilal na final.

