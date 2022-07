Sem Raphinha e Dembélé, Chelsea pensa em atacar Gnabry

Aparente renovação do francês com os catalães, que também estão bem posicionados para receberem extremo brasileiro leva clube londrino a virar-se para outro objetivo

O Chelsea continua ativo no mercado à procura de reforçar a sua linha mais atacante. Um dos objetivos dos blues passa por adquirir um extremo, sendo a partir de agora o nome de Gnabry o mais consensual em Londres.

De acordo com o The Telegraph, a equipa de Tuchel está atenta ao processo do extremo do Bayern, uma vez que os outros dois objetivos estão praticamente colocados de parte - Dembélé deve renovar com o Barcelona, Raphinha só quer a transferência para Camp Nou.

Com mais um ano de contrato com o Bayern, Gnabry pode abandonar a Allianz Arena ainda neste verão, especialmente tendo em conta a chegada de Mané ao futebol alemão e que significa, automaticamente, menos protagonismo e importância aos extremos que já estão no clube.