Sem poder jogar andebol devido à pandemia, voltou ao futebol e chegou à seleção

Hilmar Leon Jakbosen apontou 12 golos e cinco assistências em 17 jogos pelo HB Torshavn no último campeonato e convenceu o selecionador de futebol das Ilhas Faroé, que o convocou para os jogos relativos à Liga das Nações. Para trás ficou o andebol

Em janeiro último, Hilmar Leon Jakbosen, reconhecido jogador de andebol, estava a disputar a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo da modalidade pela seleção das Ilhas Faroé, sem prever que, nem um ano volvido, iria representar, insolitamente, o seu país num jogo oficial de futebol.

Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, a prática de desportos em ambiente de pavilhão foram suspensos e Hilmar Jakbosen, em busca de compensar o prazer retirado, decidiu regressar ao futebol faroense.

Aos 17 anos de idade, fora considerado uma jovem promessa do desporto-rei, quando jogava ao serviço do HB Torshavn, da I Divisão, pelo qual conquistou até títulos.

"Nestas circunstâncias, decidir jogar um pouco de futebol na equipa de reservas do HB Torshvan, apenas para me manter em forma", explicou Hilmar Jakbosen, que, ao dar logo nas vistas no relvado, recebeu um convite imediato do técnico Jens Berthel Askou.

"Marquei dois golos na estreia e o treinador da equipa principal chamou-me. Inicialmente recusei porque me parecia uma má ideia, mas depois pensei melhor no assunto e mudei de ideias", detalhou à BBC, o desportista de 23 anos.

Hilmar Jakbosen voltou, então, a alinhar pela equipa principal do HB Torshavn, seis anos depois, na posição de avançado-centro, que se verificou uma acertada escolha do treinador.

Na última edição do campeonato faroense marcou em três jogos consecutivos durante o mês de julho e, no total, apontou 12 golos e cinco assistências em 17 jogos, celebrando nova conquista da competição

Graças ao rendimento tido nos relvados faroenses, o ex-jogador de andebol convenceu o selecionador de futebol das Ilhas Faroé, que o integrou na lista de convocados para alinhar nos jogos da equipa relativos à Liga das Nações.

"O treinador [HB Torshavn ] entrou no balneário, pediu a toda a gente para fazer silêncio e anunciou que eu tinha sido chamado à seleção. Foi fantástico. Os meus companheiros rejubilaram e derramaram uma garrafa de champanhe na minha cabeça", revelou Hilmar Jakbosen, sobre o momento em que recebeu a notícia.

Na última quarta-feira, Jakbosen foi titular pelas Ilhas Faroé contra a Letónia, num que terminou com um empate relativo à Liga D da Liga das Nações. Após a partida, não escondeu a satisfação. "Este foi definitivamente o melhor ano da minha carreira. De repente sou um futebolista outra vez, ganho títulos e represento o meu país no meu desporto favorito", referiu.

Hilmar Jakbosen garantiu, na entrevista dada à BBC, que está "inteiramente dedicado ao futebol", reconhecendo que os colegas de equipa de andebol "ficaram tristes mas compreenderam" a decisão. Agora, o "alvo é jogar no estrangeiro" e, "quem sabe", "ir para um campeonato maior".

O desportista faroense abandonara a carreira de jogador de futebol aos 17 anos de idade, na sequência na sequência de uma cirurgia à anca e foi aconselhado a enveredar pela prática do andebol. "Disseram seria melhor para a minha saúde, o que foi extremamente dececionante para mim na altura", confessou.

Enquanto jogador de andebol, Hilmar Jakbosen jogou no principal escalão da modalidade no país e representou as seleções sub-20 e principal das Ilhas Faroé.