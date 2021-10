Sem oportunidades no Dortmund e com o pai incrédulo: "Algo de estranho está a acontecer"

Reinier foi emprestado ao clube alemão pelo Real Madrid.

Emprestado pelo Real Madrid ao Dortmund, médio Reinier não está a viver dias felizes na Alemanha. O jogador brasileiro de 19 anos soma apenas seis jogos esta temporada. Insatisfeito com a falta de oportunidades ao filho, o pai do atleta, Mauro Brasília, criticou o clube alemão.

"Algo de muito estranho está a acontecer ali, é uma vergonha para nós os dois", disse em entrevista ao site "Goal". "Apesar deste pequeno revés no início da sua carreira na Europa, Reinier ainda tem "prestígio noutros grandes clubes", garante o pai.

Contratado por 30 milhões de euros quando iniciava a carreira no Flamengo, Reinier fez apenas três jogos no Real Madrid, quando foi emprestado na última temporada ao Dortmund. Na época passada, fez 19 jogos pela equipa alemã, com apenas um golo marcado. Na atual, ainda não marcou nenhum.

"O Borussia perde a oportunidade de se desenvolver e desfrutar de outro jovem talentoso, mantendo a sua tradição, mesmo que o jogador não seja seu", continua o pai de Reinier. "Ele poderia trazer um estilo de jogo diferente, que é necessário em alguns jogos. Ele conhece a ideia de posse de bola, de controlo, e parece que Dortmund não entendeu isto e não se apercebeu de que esta é uma boa opção", criticou Mauro.

A mesma fonte diz que o Real Madrid e o Dortmund já estão a procurar uma saída para o jogador na próxima janela de transferência.