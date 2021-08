Sem número e sem inscrição: trio na porta de saída do Real Madrid

Martin Odegaard, médio-ofensivo do Real Madrid

Próximos dias deverão trazer novidades sobre o futuro de Odegaard, Ceballos e Vallejo.

O Real Madrid estreia-se na Liga espanhola este sábado, frente ao Alavés, e, no site oficial da competição, já é possível verificar a lista de inscritos de cada clube. No emblema "merengue", destacaram-se as ausências de três jogadores: Martin Odegaard, Dani Ceballos e Jesús Vallejo.

A lista ainda não é definitiva, mas, nesta altura, é pouco provável que qualquer um dos três se mantenha no plantel às ordens de Carlo Ancelotti, uma vez que nem sequer têm número de camisola atribuído.

Odegaard continua a ser cobiçado pelo Arsenal, sendo que Ceballos também deixou boas impressões na passagem pelos "gunners". Os próximos dias deverá trazer novidades sobre o futuro do trio.

Em relação ao lote de atletas que conta para Ancelotti, de referir a atribuição da camisola 18 ao "regressado" Gareth Bale. Jovic, que na segunda metade de 2020/21 esteve cedido ao Eintracht Frankfurt, fica com o 16.