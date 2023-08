Com pouco espaço, Coutinho deve abandonar Aston Villa

Brasileiro fez três minutos na primeira jornada da Premier League. Chegada de Zaniolo dá ainda mais concorrência

Philippe Coutinho não deve continuar no futebol europeu e no Aston Villa. O internacional brasileiro viu chegar ainda mais concorrência ao clube e, por isso, a saída deve ser a solução encontrada por todas as partes.

De acordo com Fabrizio Romano, clubes do Catar devem avançar pelo antigo jogador do Liverpool. A Arábia chegou a ser uma possibilidade, mas os últimos dias devem ficar marcados por propostas tentadoras do país que organizou o último Mundial.

No ano passado, Coutinho não foi, sequer, um titular indiscutível do Aston Villa, começando apenas nove partidas pelo clube de Birmingham. Este ano para a equipa de Emery viu chegar nomes como Zaniolo ou Diaby.