Sem Mourinho no banco, Roma deu luta a jogar com dez, mas perdeu com o Sassuolo

A Roma, de José Mourinho, falhou, este domingo, a colagem ao segundo lugar da Liga italiana ao perder, em casa, por 4-3, com o Sassuolo, saindo mesmo da zona de apuramento para a Liga dos Campeões.,

Desaproveitando a derrota do Inter Milão, por 2-1, frente ao Spezia, e o empate 0-0 da Lázio em Bolonha, o conjunto romano, sem o treinador português no banco, a cumprir castigo, viveu uma tarde de pesadelo, caindo, para já, para o quinto lugar com os mesmos 47 pontos do AC Milan de Rafael Leão, que na segunda-feira recebe a Salarnitana de Paulo Sousa no encerramento da 26.ª jornada.

O Inter tem 50 pontos, a 18 do líder Nápoles, enquanto a Lázio tem 49, seguindo-se AC Milan e Roma com 47, mais cinco do que a Atalanta, que nos últimos 12 pontos apenas conquistou um.

No Olímpico de Roma, os anfitriões até começaram fortes, contudo uma recuperação ofensiva terminou com remate que Rui Patrício não conseguiu segurar, surgindo o francês Armand Lauriente a fazer o 1-0, aos 13 minutos.

Volvidos cinco minutos, a defesa a ver jogar - Matic até sofreu um "túnel", de calcanhar - e o esférico novamente em Armand Lauriente que, mesmo acertando-lhe mal, ampliou para 2-0.

A Roma reduziu aos 26, com Leonardo Spinazzola, na esquerda, a cruzar ao segundo poste, onde surgiu o polaco Nicola Zalewski a rematar, com a bola a bater no chão e a fazer um chapéu ao guarda-redes.

Em cima do intervalo, o defesa albanês Marash Kumbulla pontapeou um adversário caído no chão: chamado ao VAR, o árbitro ditou expulsão e penálti, que Berardi converteu no 3-1.

Com menos um, os romanos até surgiram fortes no segundo tempo e o argentino Paulo Dybala, com um pontapé em arco de fora da área, reduziu para 2-3 aos 51 minutos, dando um fôlego adicional à sua equipa, que sofreu novo revés com o golo de Andrea Pinamonti, aos 75, a picar a bola sobre Rui Patrício, após assistência de Lauriente.

Foi somente aos 90+4 que o neerlandês Georginio Wijnaldum se estreou a marcar, contudo já tarde para a Roma ainda poder resgatar algum ponto ante o 13.º classificado.

Com dois golos na fase inicial, o Torino subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar após triunfo por 2-0 em Lecce, com tentos do defesa costa-marfinense Stephane Singo aos 20 e do avançado paraguaio Antonio Sanabria três minutos mais tarde.

O Torino está a cinco pontos da Atalanta, em posição de Liga Conferência, enquanto o Lecce, que averbou a terceira derrota consecutiva, é 15.º, com 27 pontos, com folga de oito para os lugares de despromoção.

A Fiorentina confirmou o seu bom momento, conquistando o terceiro triunfo consecutivo, desta vez por 2-0 em casa do lanterna-vermelha Cremonese, já a 12 pontos da salvação.

O conjunto viola subiu a 11.º, com 34 pontos, enquanto a Cremonese continua com apenas 12.

Verona, com Miguel Veloso em campo a partir dos 76 minutos, e Monza, sem o lesionado Dany Mota, empataram 1-1, resultado que mantém os anfitriões no antepenúltimo lugar, a cinco pontos da permanência, enquanto os visitantes são 12.º com 33 pontos.

Ainda hoje, a dececionante Juventus, que tenta manter a sétima posição, recebe a Sampdoria, penúltima classificada.