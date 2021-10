Declarações de Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan.

Zlatan Ibrahimovic continua ao mais alto nível, apesar dos 40 anos no bilhete de identidade, e até admite voltar a representar outro clube, depois de deixar o Milan.

"Quero jogar até onde for possível. Se eu perguntar a mim próprio até quando vou continuar a jogar, então irei mesmo continuar", afirmou o avançado sueco em declarações à Téléfoot.

A cumprir a segunda passagem pelo clube italiano, Ibrahimovic passou também pelo PSG, entre outros clubes, e garante que foi peça fundamental na evolução do clube, hoje em dia um sério candidato à conquista da Champions. "Quando o clube foi comprado, eu fui das primeiras contratações e estou orgulhoso disso. Sem mim, o PSG não seria o que é agora. Alguns pensam que fui por dinheiro, a cidade ou qualidade de vida. Não, eu cheguei e tudo mudou", atirou.

Adversário do FC Porto na Champions, com jogo em San Siro na próxima quarta-feira (17h45), acredita na conquista do campeonato italiano esta época. "Para que isso seja possível, é preciso trabalhar e acreditar. São as palavras chave", apontou.