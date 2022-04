"Sem Luis Díaz, o Liverpool não continuaria a lutar por quatro troféus"

Jamie Carragher considera a contratação do ex-FC Porto um fator decisivo para o Liverpool ainda lutar por todos os títulos, à semelhança da contratação de Litmanen em 2001

A boa forma que Luis Díaz tem exibido nos primeiros meses em Inglaterra continua a dar que falar, tendo o colombiano conseguido quatro golos e três assistências desde que se mudou do Dragão para Anfield.

Desta vez foi Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e da seleção inglesa, quem elogiou os desempenhos do avançado. Na sua coluna no The Telegraph, Carragher é categórico em relação à importância de Díaz no assalto dos Reds ao "poker" de títulos na atual temporada, precisando a equipa de Jürgen Klopp de juntar à conquista da Taça da Liga (no passado mês de fevereiro) as conquistas na Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.

O inglês faz ainda uma comparação com a época que o próprio viveu como jogador (2000-2001), quando os reds conseguiram conquistar a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e a Taça UEFA (atual Liga Europa), considerando semelhante o impacto do finlandês Jari Litmanen, contratado em janeiro de 2001, ao de Luis Díaz em 2022.

"Jari Litmanen foi uma contratação de classe mundial para a nossa linha de ataque no mercado de transferências de janeiro há 21 anos, permitindo que Houllier (treinador do Liverpool da altura) intercale entre quatro avançados de alto nível de jogo para jogo, Michael Owen, Robbie Fowler e Emile Heskey disputando a titularidade. Para Litmanen em 2001, leia Luis Díaz em 2022. Sem a contratação de Diaz, o Liverpool não continuaria a perseguir mais três troféus. Ele tem sido fantástico, permitindo que Klopp ganhe mais jogos do banco, como foi o caso contra o Everton. O quádruplo ainda parece díficil com o Manchester City por perto. Mas os níveis de energia de Mohamed Salah e Sadio Mané nas últimas semanas deixaram Klopp à vontade."

Luis Díaz chegou ao Liverpool em janeiro por 45 milhões de euros (que podem ser 60 milhões com objetivos) , vindo do FC Porto e já conquistou a Taça da Liga pelo clube inglês. Hoje enfrenta o Villareal em Anfield Road às 20h, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.