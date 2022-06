Sem lugar no Inter, Vidal recebe proposta milionária do Catar

Aos 35 anos, Vidal já sabe que não faz parte dos planos do Inter 2022/23

O internacional chileno Arturo Vidal recebeu uma proposta, de acordo com o jornal La Tercera, do Al Rayyan, do Catar, que lhe permite manter o salário anual que aufere atualmente no Inter, de Milão.

Os valores em causa: 7,5 milhões de euros por cada uma das duas temporadas de duração do contrato proposto pelo clube catari.

Aos 35 anos, Vidal já sabe que não faz parte dos planos do Inter 2022/23, clube que passa por uma revolução no plantel com vista a recuperar o título da Serie A perdido para o rival da cidade, o Milan.