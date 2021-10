Revelam em Inglaterra o valor que o Newcastle está disposto a investir no inverno

Dirigentes do clube pensam a longo prazo e preferem investimento controlado na reabertura do mercado.

Em teoria, o novo milionário do futebol inglês, o Newcastle, até podia aproveitar a próxima janela de transferências para gastar uma pequena fortuna de 200 milhões de euros. Ainda assim, espera-se uma atitude mais comedida do clube no mercado de inverno.

Segundo o "The Telegraph", os novos responsáveis do clube querem sucesso, sim, mas a longo prazo e, por isso, a intenção passa por gastar 60 milhões para não colocar em causa a saúde financeira e o futuro da instituição.

Sendo assim, pelo menos para já, não se espera que Haaland ou Mbappé possam aterrar em St James Park para tornar este histórico muito mais poderoso do que tem sido nos últimos anos.