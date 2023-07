Sem João Félix, Atlético de Madrid triunfa sobre Manchester City

Golos da partida surgiram apenas na segunda parte. Rúben Dias marcou para os "citizens"

O Atlético de Madrid, sem João Félix no onze inicial nem no banco de suplentes, triunfou este domingo sobre o Manchester City, por 2-1, em jogo de preparação realizado na Coreia do Sul.

Os golos da partida surgiram apenas na segunda parte, com Depay, aos 66 minutos, e Carrasco, aos 74', a darem o triunfo ao emblema colchonero. Rúben Dias, aos 85', ainda reduziu para os "citizens", mas não conseguiu impedir a derrota do clube inglês.