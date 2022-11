Sem João Félix, Atlético de Madrid perde pela margem mínima em Maiorca

O único golo da partida foi apontado por Vedat Muriqi, aos 16 minutos.

O Atlético de Madrid perdeu esta quarta-feira por 0-1 na visita ao Maiorca, em jogo da 14.ª jornada da LaLiga, e somou a quinta partida consecutiva sem conhecer o sabor da vitória.

Sem João Félix - falhou o jogo devido a acumulação de cartões amarelos - os colchoneros sofreram o único golo da partida aos 16 minutos, por intermédio do avançado kosovar Vedat Muriqi.

O Atlético de Madrid ocupa a sexta posição da LaLiga, com os mesmos 24 pontos do Bétis (quinto com um jogo a menos), e está a 13 pontos de distância do líder Barcelona. Já o Maiorca segue em décimo, com 19.