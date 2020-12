Sem golos e sem emoção: assim foi o aguardado dérbi de Manchester

Não foi um daqueles jogos que entrarão para a história. Pelo contrário. Manchester United e Manchester City realizaram um dérbi dececionante, sem golos e sem emoção na 12ª jornada da Premier League. Com o empate 0-0 este sábado, em Old Trafford, ambas as equipas seguem fora dos primeiros postos da classificação.

Poucas foram as oportunidades de golo ao longo do jogo. No lance onde o marcar mais perto parecia de funcionar, o árbitro marcou penálti para Manchester United a castigar carga dentro da área sobre Marcus Rashford, após passe de Bruno Fernandes, aos 48 minutos. Porém, após consulta ao VAR, a marcação foi anulada porque o avançado inglês estava fora de jogo.

Praticamente não houve a participação dos guarda-redes no jogo. A principal, entretanto, veio a partir de uma falha de Ederson, que vacilou na reposição da bola em jogo. Bruno Fernandes recuperou e Pogba rematou com perigo, aos 29 minutos. Não era dia para golos. O City, inclusive, chegou ao sexto jogo seguido sem sofrer.

Com o resultado, os red devils caíram para sétimos na classificação, somando 20 pontos. Com um ponto a menos, o City ocupa o oitavo lugar. O Leicestertem 21 pontos, mas ainda jogará este domingo, contra o Brighton.

Na próxima jornada, o Manchester United joga com o Sheffield United, na quinta-feira, fora de casa, às 20h00. O City, por sua vez, vai enfrentar o West Bromwich, na quarta-feira, no Etihad Stadium, também às 20h00.