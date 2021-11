"Sem faltar ao respeito ao Bayern, no Real Madrid é tudo um pouco maior"

Em entrevista à revista alemã Kicker, David Alaba fala sobre as semelhanças e diferenças entre os dois clubes.

David Alaba deixou o Bayern para rumar ao Real Madrid, tendo sido oficializado ainda em maio como reforço. Entretanto, soma 13 jogos disputados, leva um golo marcado e já é considerado por muitos o líder da defesa merengue.

Em entrevista à revista alemã Kicker, o internacional austríaco de 29 anos fala sobre as semelhanças e diferenças entre os dois clubes.

"Ambos representam o êxito absoluto. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo, tal como o Real Madrid. Estão em pé de igualdade. Contudo, aqui no Real Madrid é tudo um pouco maior, sem faltar ao respeito ao Bayern", começou por dizer.

"Ambas as equipas cuidam do bom futebol. As diferenças residem nos detalhes. E depende sempre do treinador e do seu estilo. Tenho notado isso ao longo dos anos com Bayern, e aqui não é diferente. Em ambos os clubes, o sucesso é a coisa mais importante. A atual equipa de Madrid tem muita "fome" e ambição e vai a todos os jogos para ganhar. Não foi diferente no Bayern", concluiu sobre o tema.

David Alaba falou ainda, entre muitos outros temas, sobre as comparações que lhe são feitas com Sergio Ramos, que saiu do Real Madrid para reforçar o PSG, onde ainda não disputou qualquer partida.

"Desde o primeiro dia que salientei que não vim aqui para ser comparado com outro jogador. Vim aqui para escrever a minha própria história e jogar o meu próprio jogo. De vez em quando recebo comparações, mas não me preocupo muito com elas. As pessoas aceitam que agora estou aqui e quero jogar o meu futebol, escrever a minha história com o Real Madrid. Além disso, somos tipos de jogadores diferentes e é difícil comparar-nos", explicou.