Sem espaço no Real, Jovic é associado aos Wolves

Jovic interessaria ao Milan, Frankfurt e, mais recentemente, aos Wolves.

De acordo com Sky Sports, os Wolves entraram em cena como um possível novo destino para Luka Jovic. Com a recente lesão Raúl Jiménez, a equipa inglesa perdeu a principal referência no ataque.

Na busca por um substituto, os Wolves estão no mercado. Primeiro, cogitou-se Maxi Gómez, avançado do Valência. Agora, o candidato é o sérvio, que está desde junho de 2019 no Real Madrid, contratado por 63 milhões de euros, junto ao Eintracht Frankfurt.

Em 32 jogos em Espanha, soma apenas dois golos. Esteve apenas em cinco jogos nesta época. Caso vá para o Wolverhampton terá a companhia de vários portugueses na equipa. Lá estão internacionais como Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto, além do treinador Nuno Espírito Santo.