Sem clube, Lingard está no caminho do novo projeto de Rooney

Médio ofensivo terminou contrato com o Manchester United e pode juntar-se ao DC United e à MLS

O DC United pode assistir a um reencontro entre dois antigos jogadores do Manchester United. Wayne Rooney foi oficializado nos últimos dias como treinador e Jesse Lingard, que acabou de terminar contrato com os red devils, pode juntar-se à lenda inglesa.

De acordo com o The Athletic, Wayne Rooney já iniciou as conversações com o jogador, que ainda sonha com uma presença no Mundial do Catar, depois da participação na Rússia, em 2018.

Leia também Cristiano Ronaldo Bild aponta razões para nenhum colosso europeu avançar por Cristiano Ronaldo Jornal Bild avançou com possíveis razões para nenhum colosso ainda ter verdadeiramente avançado junto do Manchester United, numa altura em que o craque português procura uma solução para o futuro

Formado no Manchester United, Jesse Lingard rompeu a ligação de uma vida com os red devils, terminando contrato após 232 jogos e 35 golos marcados.