Sem Bruno Fernandes, Manchester United perde na estreia de Emery no Aston Villa

O Aston Villa bateu o Manchester United por 3-1 na estreia de Unai Emery no comando técnico. O castigado Bruno Fernandes não jogou pelos red devils.

O Manchester United perdeu, este domingo, no reduto do Aston Villa, por 3-1, num jogo relativo à 15.ª jornada da Premier League. Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot foram titulares, Bruno Fernandes falhou o encontro, por castigo.

O jogo começou bem para Unai Emery, que hoje se estreou no comando técnico dos villains, e aos 11 minutos já os da casa venciam por 2-0: Bailey, aos sete minutos, e Lucas Digne, aos 11'. Os red devils empataram aos 45', com um autogolo de Jacob Ramsey, o mesmo jogador que aos 49' fez o 3-1 final.

A equipa de Erik ten Hag está no quinto lugar do campeonato inglês, com 23 pontos, menos três que o Tottenham, que ocupa o primeiro posto de acesso à Liga dos Campeões. O Aston Villa, agora com 15, saltou para 13.º.