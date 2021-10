Sem brilho na Juventus e a um custo de quase 19 mil euros por minuto em campo

Ramsey não é primeira opção para o treinador Massimiliano Allegri.

A cumprir a terceira época ao serviço da Juventus, Aaron Ramsey está a viver um difícil arranque de 2021/22. O médio internacional galês participou em quatro jogos do clube de Turim, totalizando apenas 106 minutos em campo até ao momento.

Em Itália, o jornal "Gazzetta dello Sport" fez as contas e concluiu que cada minuto em campo de Ramsey custa 18867 euros ao clube. O ex-jogador do Arsenal tem um dos salários mais altos do plantel, com um ordenado anual na ordem dos oito milhões de euros.

Nas duas épocas anteriores, Ramsey fez 65 jogos e marcou seis golos. A saída de Turim foi um assunto muito falado no recente mercado de verão, mas nenhuma negociação foi concluída.