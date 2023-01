Sem Bernardo, Barcelona estuda contratação de outro médio do Manchester City

Ilkay Gundogan termina contrato no próximo verão. Catalães interessados em opções mais baratas do que Bernardo Silva, um namoro antigo

Gundogan é um dos vários jogadores de equipas de primeira linha que termina o seu contrato no final desta época. O Barcelona, dizem em Inglaterra, está atento ao médio.

De acordo com o The Telegraph, os catalães estão virados para opções mais baratas e o internacional alemão enquadra-se perfeitamente no perfil, uma vez que pode, também, funcionar como substituto de Sergio Busquets.

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil

O internacional português Bernardo Silva é um namoro antigo do Barcelona, mas as exigências do Manchester City têm conduzido à permanência do médio no Etihad.