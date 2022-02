Sem a Rússia no Mundial, como fica o playoff de apuramento? Eis quatro cenários

Polónia, inicialmente adversário dos russos na meia-final, está, por agora, sem oponente para a discussão final no caminho B.

A FIFA ordenou, esta segunda-feira, a exclusão da seleção da Rússia das competições continentais, como consequência da ofensiva militar do país na Ucrânia, o que suscitou dúvidas sobre o decurso do playoff europeu B para o Mundial'20222.

Com o impedimento da Rússia em aceder à competição, passam a restar três seleções europeias num dos caminhos até ao Catar: Polónia, inicialmente adversário dos russos na meia-final, e Suécia e Chéquia, que se enfrentarem entre si na outra meia-final.

Ou seja, os polacos estão, face à exclusão da Rússia, sem adversário. Enquanto a UEFA, responsável pela qualificação europeia para o Mundial'2022, não se pronuncia quanto à resolução do play-off B, o jornal "AS" avançou alternativas num exercício teórico.

>> Classificação direta da Polónia para a final, a disputar com Suécia e Chéquia;

>> Eslováquia disputar o caminho B, enfrentando a Polónia, visto ter terceira classificada do Grupo H, no qual a Rússia terminou em segundo lugar;

>> Considerar o terceiro melhor classificado de todos os grupos que disputaram o apuramento para o Mundial, no qual se incluiria a Noruega (18 pontos no grupo G), os mesmos do que a Albânia (grupo I) mas com melhor saldo de golos (15-8 contra os 12-12 dos albaneses). A Noruega tem, inclusive, melhor coeficiente em ranking (1,8 pontos por jogo) do que a Chéquia (1,75);

>> Ou completar o play-off através das qualificações da Liga das Nações. A prova da UEFA, refira-se, concedeu duas vagas aos melhores da edição anterior que não se apuraram no apuramento por grupos para o Campeonato do Mundo de 2022. Nesse caso, a Hungria seria a contemplada, ao vencer o Grupo 3 da Liga B da Ligas das Nações. Áustria e Chéquia, refira-se, conseguiram um lugar no play-off por terem somado mais pontos (13 e 12 respetivamente) do que a Hungria (11).