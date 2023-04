O Cruzeiro, orientado por Pepa, assegurou na madrugada desta quarta-feira a passagem aos oitavos de final da Taça do Brasil, após vitória por 2-0 frente ao Náutico. Aos 90 minutos, Richard apontou o segundo golo da equipa de Belo Horizonte, aproveitando para homenagear o irmão Ryan, que morreu em 2022, aos 19 anos, vítima de morte súbita durante uma partida.

Assista ao momento:

Emoção na Copa do Brasil!



Richard, do Cruzeiro, faz o gol da classificação no fim do jogo e homenageia irmão que morreu no ano passado #ge #copadobrasil pic.twitter.com/6HRBr0k6Kc - ge (@geglobo) April 26, 2023