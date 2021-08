Seleções masculina e feminina da Irlanda serão pagas igualitariamente

Atletas das seleções feminina e masculina da Irlanda com igualdade salarial

Medida, implementada com efeitos imediatos, foi possibilitada pela anuência dos jogadores irlandeses em reduzir os valores a pagar por cada jogo

Num gesto quase sem precedentes (apenas o Brasil e Austrália estipularam o mesmo), e tantas vezes reclamado, a Federação de Futebol da Irlanda anunciou, esta segunda-feira, uma igualdade salarial (taxas de jogo) nas seleções masculina e feminina.

A partir de agora, os/as atletas convocados/as vão receber, por parte do organismo, as mesmas quantias como compensação por representar o país oficialmente. A medida foi possibilitada pela anuência dos jogadores em reduzir os valores a pagar por jogo.

Seamus Coleman, lateral internacional irlandês, regozijou-se pela igualdade salarial imposta na respetiva federação e expressou o desejo de ver a medida replicada em outros organismo de futebol de mais países.

"Como jogadores, estamos muito contentes por fazer o que podemos para garantir que as nossas jogadoras internacionais sejam tratadas com igualdade e justiça e continuamos totalmente comprometidos em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar esse objetivo juntos. (...) Temos trabalhado neste acordo há algum tempo (...) e espero que sirva de inspiração para muitas outras nações seguirem o exemplo", afirmou o jogador do Everton.

Do lado beneficiário, Katie McCabe, atual capitã da seleção feminina irlandesa enalteceu o apoio demonstrado pelo filão masculino numa questão igualitária e vincou o orgulho sentido por terem dado uma lição ao mundo.

"Coleman e os seus companheiros na seleção masculina merecem crédito por serem corajosos o suficiente em nos apoiar de forma tão progressiva. (...) Este é um grande dia para o futebol irlandês. Demos um grande passo e mostrámos ao mundo o que pode ser alcançado através da união. Estou muito orgulhosa, como capitão da Irlanda, do trabalho que foi feito para nos levar a este ponto", referiu a jogadora irlandesa.

Em 2 de setembro de 2020, a Confederação Brasileira de Futebol anunciara que As jogadoras da seleção brasileira de futebol vão passar a ganhar o mesmo que os homens, tendo a Austrália sido a pioneira, em novembro de 2019, a implementar a igualdade salarial.