Selecionador galês repudia críticas a Bale: "São uma vergonha"

Imprensa espanhola garante que o extremo galês vai abandonar os merengues no final da época

Gareth Bale aparenta estar prestes a despedir-se definitivamente do Real Madrid, após nove anos em que, apesar dos inegáveis números, nunca foi um nome consensual na capital espanhola. Este sábado, em entrevista ao Daily Mail, Robert Page, selecionador do País de Gales, repudiou as críticas de que o extremo é alvo nos merengues.

"É uma vergonha. O que se passa ali é terrível, mas aquele homem tem uma força mental que eu nunca vi antes. Ele é o tipo mais positivo que se pode conhecer", afirmou.

Apesar dos poucos minutos pelo Real Madrid esta temporada (fez sete partidas até ao momento), Gareth Bale não tem deixado de corresponder quando chamado aos trabalhos da seleção galesa, algo que Robert Page não deixou de salientar.

"Quando Gareth ganhou o seu 100º jogo em novembro passado, lesionou-se na panturrilha após 20 minutos. Por isso, não jogar afeta-o. Isso preocupa-me. O treino não reproduz o tempo de jogo, por isso o mérito é dele pela forma como o consegue fazer por nós", continuou o selecionador.

"Gareth tem muito crédito por fazer com que funcione para nós. Temos contacto antes de cada sessão de treino e eu pergunto-lhe o que precisa. É o mesmo com Aaron Ramsey. Eu afino as sessões", revelou Page.

Sobre os relatos de que Gareth Bale tem uma personalidade fria para com o resto dos colegas de equipas, o selecionador desvalorizou prontamente esses relatos, dando o exemplo da conduta do extremo de 32 anos aquando da pausa internacional de novembro.

"Quando Sorba Thomas (extremo do Huddersfield) chegou em novembro, ele só tinha visto Gareth na FIFA. Mas Gareth entrou e começou a falar com ele. Sorba tinha os olhos a brilhar, não conseguia acreditar no tempo que Gareth passou com ele. Ele é um tipo muito normal e temos muita sorte em tê-lo", garantiu.