"Para mim, o clube onde Sadio Mané se sentirá melhor é o Bayern"

Sadio Mané é um objetivo do Bayern para este mercado

Aliou Cissé, selecionador do Senegal, apelou a que os jogadores senegaleses resolvam a respetiva situação contratual antes do início da temporada.

O selecionador do Senegal, Aliou Cissé, mostrou-se este domingo a favor da mudança de Sadio Mané para o Bayern, considerando que os bávaros são o "clube onde ele se sentirá melhor".

"Eu digo aos meus rapazes para resolverem os problemas de contrato antes que os respetivos campeonatos regressem, porque assim já terão encontrado uma base. Ouvi falar do Sadio [Mané] para o Liverpool", começou por dizer, em declarações ao jornal senegalês Source A.

Cissé é da opinião que o extremo de 30 anos não teria problemas de adaptação no gigante alemão, devido a já estar habituado a um estilo de jogo assente na pressão sobre o adversário.

"O Bayern é intensidade e futebol de pressão com um treinador alemão. Sadio jogou no Salzburgo, na Áustria, que é um país vizinho e isso significa que ele não vai entrar em território desconhecido. Para mim, o clube onde ele se sentirá melhor é o Bayern", considerou o selecionador do Senegal.

De acordo com o Daily Mail, o Liverpool exigiu um valor próximo dos 49 milhões de euros por Sadio Mané, valores que o Bayern não atingiu na primeira proposta - 35 milhões.

Ambas as partes ainda estarão confiantes na conclusão do negócio neste verão.