Selecionador do Equador confidenciou "profecia" a Tite: "Serás campeão do mundo"

Tite, selecionador do Brasil, recebeu elogios de Gustavo Alfaro, selecionador do Equador, após o empate (1-1) entre as seleções dos dois países na Copa América.

No fim do jogo entre as seleções de Brasil e Equador, na última jornada da fase de grupos da Copa América, uma troca de palavras chamou a atenção de quem assistia à partida. Os selecionadores dos dois países conversaram no relvado do estádio Olímpico, em Goiânia, e Tite, téncico da equipa brasileira, ouviu do congénere equatoriano, Gustavo Alfaro, uma verdadeira declaração de admiração, além de uma... profecia.

Foi possível ouvir o equatoriano a dizer "esta é sua", em referência à atual edição da Copa América. A seguir, Gustavo Alfaro afirmou que o Brasil será o próximo campeão do mundo.

"Siga a lutar porque esta é tua [Copa América] e vais acabar por sr campeão do mundo. Lembra-te do que estou a dizer. Dignificas isto. Por favor, é o que te peço. Por favor", disse Alfaro a terminar com um abraço.

A admiração estendeu-se também à conferência de imprensa. "Admiro muito o Tite, creio que é um génio. Para nós, treinadores, é um exemplo a seguir pelo seu compromisso, pela sua luta. A grandeza que teve para aprender e para nos ensinar a saber perder quando foi eliminado do Mundial da Rússia, contra a Bélgica. Fez uma grande partida e teve a grandeza de aguentar esse momento. O Brasil vive essa realidade obviamente graças aos jogadores e ao talento que tem em todo o país, mas esse talento tem um condutor, uma alma-mestra que lhe dá sentido, e ele deu isso a este Brasil", afirmou Alfaro.