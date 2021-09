Selecionador do Azerbaijão resignado: "Portugal é uma equipa com jogadores estratosféricos"

Gianni De Biasi, selecionador do Azerbaijão

Gianni de Biasi destacou dificuldades da sua equipa

As diferenças entre Azerbaijão e Portugal são evidentes e ficaram bem à vista no triunfo claro da seleção nacional, por 0-3. No final, o selecionador azeri estava conformado, perante tanta superioridade.

"Portugal é um adversário que tem uma qualidade enorme e viu-se em campo a diferença técnica. É uma equipa com jogadores estratosféricos. Na primeira parte, demos muitas bolas e tivemos dificuldades.", afirmou, em conferência de imprensa.

Sobre a possível evolução da sua seleção, de Biasi foi claro: sem tempo e sem trabalho não é possível fazer muito mais.

"Com tempo, havendo um grupo de jogadores que podem dar um certo contributo técnico e físico, possivelmente podemos conseguir criar um bom sistema tático e ter um jogo que possam interpretar bem. É normal que não possamos crescer imediatamente. Tem de haver um certo treino e, sem treino, fica tudo igual, como está", explicou.