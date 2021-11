Selecionador da Suécia irritado com condições do treino em Sevilha: "Não houve fair-play"

Parte do relvado do La Cartuja estava ocupado com material de iluminação do estádio, o que impossibilitou a Suécia de treinar numa das balizas.

No dia anterior ao jogo decisivo frente à Espanha, referente à qualificação para o Mundial'2022, a Suécia realizou o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, mas nem tudo correu como os suecos esperavam. Uma das grandes áreas do campo estava ocupada com material do sistema de iluminação do recinto, pelo que a equipa adversária não pôde treinar em todo o espaço.

Janne Andersson, selecionador da Suécia, ficou muito irritado e terá mesmo falado com os responsáveis da FIFA sobre o assunto. Depois, na conferência de imprensa, deixou críticas.

"Na véspera do jogo é importante passar uma hora no estádio, sem limitações. O relvado está perfeito e incomodou-me não poder utilizar o campo todo. Não houve fair-play. Isto não vai decidir o jogo, mas irritou-me", explicou o treinador.

Suécia e Espanha vão discutir este domingo o primeiro lugar do Grupo B, que dará o apuramento direto para o Campeonato do Mundo.