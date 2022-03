Selecionador da Macedónia e a surpresa no play-off: "Foi uma vitória ao estilo italiano..."

Blagoja Milevski realçou o surpreendente feito alcançado em solo italiano com um toque de picardia à mistura

Extasiado por eliminar a Itália no play-off de acesso ao Mundial'2022, e por consequentemente ter marcado encontro com Portugal (dia 29), Blagoja Milevski afiançou, ironicamente, que a Macedónia como que deu a provar, em Palermo, do próprio veneno transalpino para afastar a campeã europeia do Catar.

"Ganhámos esta noite ao marcar um golo em dois remates. É uma vitória ao estilo italiano... Estou muito feliz com os meus jogadores e com esta vitória", afirmou o selecionador macedónio, aludindo ao estilo cerebral e calculista do futebol azzurri.

A Macedónia do Norte bateu a Itália, por 1-0, com um golo de Trajkovski, aos 90+2', tendo os atuais campeões da Europa, autores de 32 tentativas de golo contra apenas quatro, falhado, de forma inédita, o segundo Mundial consecutivo.

Milevski, que pode ser um dos responsáveis por uma qualificação histórica (a Macedónia nunca esteve em fases finais de Mundiais), admitiu que o plano delineado era resistir o mais possível ao assédio da Itália e ser eficaz. "Tínhamos preparado as coisas desta forma", referiu o técnico.

Com a Macedónia do Norte a apenas um passo do próximo Campeonato do Mundo, Milevski dirige total atenção, agora, para a seleção de Portugal. "Vamos colocar toda a nossa energia e concentração nesse jogo", apontou o selecionador.

As duas seleções defrontam-se, na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.