Selecionador da Holanda duvida da participação de Van Djik no Europeu

Central Liverpool e capitão da seleção está a cumprir a última etapa da recuperação da grave rotura sofrida, em outubro passado, a um ligamento cruzado anterior

Frank De Boer, selecionador dos Países Baixos, considerou que o defesa Virgil Van Djik não deverá ter condições físicas ideais para poder competir ao serviço da equipa laranja na fase final do próximo Campeonato da Europa.

"A recuperação está a correr conforme o plano. Não sei se haverá suficiente tempo para tê-lo no Europeu. Falei com ele, vai regressar em breve aos treinos, mas pode haver recaídas. Não estamos a contar com ele agora. Quando chegar o momento e soubermos como ele está, então terei de tomar uma decisão", afirmou o técnico, esta terça-feira, à Imprensa.

O central da equipa do Liverpool e capitão da seleção cumpre, quando faltam oito semanas para o início da competição da UEFA - 11 de junho -, a última etapa da recuperação da grave rotura sofrida, em novembro passado, a um ligamento cruzado anterior.

No início desta semana, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmara até que Van Djik se deveria concentrar em realizar uma preparação completa antes da próxima época, dando a entender que a participação do defesa no Europeu seria desadequada.

Essa tomada de posição do técnico germânico mereceu a própria compreensão de De Boer. "Entendo que o Liverpool não queira apressar e colocar pressão. Nem nós queremos fazer isso", referiu o selecionador, que guardará um lugar para o defesa dos reds.

Porém, o jornal britânico The Mirror avançou que o internacional holandês não ficou agradado com o "conselho" do timoneiro do Liverpool e que pretende, sim, dar o seu contributo à seleção dos Países Baixos na próxima competição europeia de seleções.

A equipa orientada por De Boer vai defrontar, a partir de junho, as congéneres da Ucrânia, da Áustria e da Macedónia do Norte na fase de grupos do Campeonato da Europa.