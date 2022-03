Selecionador da Colômbia conversou com Luis Díaz: "Não é a solução para tudo"

Para Reinaldo Rueda, o extremo ex-FC Porto é visto como um elemento vital nos "cafeteros", mas não como a solução de todos os problemas.

A seleção colombiana encontra-se numa situação bastante complexa para chegar à fase final do Campeonato do Mundo do Catar. Nesta derradeira dupla jornada da fase de apuramento da CONMEBOL, além de, obrigatoriamente, ter de derrotar a Bolívia no dia 24 e a Venezuela no dia 30, a Colômbia ainda tem de esperar pelos resultados do Chile, Peru e Uruguai.

Na convocatória do selecionador, não existem "caras novas" mas, ao contrário de outras, Luis Díaz chega à "tricolor" com o estatuto de principal referência, fruto das excelentes exibições que tem conseguido ao serviço do Liverpool.

Num momento tão importante para a Colômbia e para o seu povo, Reinaldo Rueda, na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo frente à congénere boliviana, em Barranquilla, deixou claro o papel do jogador dos "reds", retirando a pressão das costas do "guajiro": "Ontem reuni-me com o Luis Díaz para que ele ficasse a saber que faz parte da seleção, mas que não é a solução para tudo, que não deve carregar esse peso. É uma referência muito importante, mas deve compartilhar essa responsabilidade. Somos um grupo", reiterou o técnico de 64 anos.

Apesar de Rueda não ter confirmado o 11 inicial que vai entrar em campo no encontro de amanhã, Luis Díaz será, certamente, um dos titulares, já que a Colômbia necessita de todo o talento do "Luchito" para vencer a partida e ainda acalentar esperanças de marcar presença no Mundial que se realiza em novembro e dezembro.