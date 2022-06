Selecionador da Austrália vê qualificação para o Mundial como "grande façanha"

Austrália eliminou o Peru no play-off intercontinental, no desempate por grandes penalidades.

O selecionador da Austrália, Graham Arnold, encara como "uma das grandes façanhas" desportivas daquele país o apuramento para o Mundial'2022 de futebol, esta segunda-feira consumado no desempate por grandes penalidades ante o Peru.

Os "socceroos" venceram por 5-4, no desempate por grandes penalidades, no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial'2022 entre Ásia e América do Sul, ocupando a penúltima vaga no torneio, disputado, como este jogo, no Catar.

Uma qualificação "muito dura", que os australianos fizeram na confederação asiática, apesar de serem a maior nação da Oceânia, deu lugar a "uma das maiores façanhas" desportivas do país, descreveu o selecionador, visivelmente emocionado após o jogo.

Este resultado coloca a Austrália pela sexta vez no Mundial, a quinta consecutiva, e integrará o grupo D, com a campeã em título França, a Dinamarca e a Tunísia.

O guarda-redes Andrew Redmayne entrou no último minuto do prolongamento para defender penáltis, o que fez, ao sexto, com uma defesa que apurou a sua equipa, mas disse "não tomar crédito" pelo sucesso. "Os rapazes estiveram a jogar 120 minutos, é um esforço coletivo. Não sou um herói, cumpri o meu papel como toda a gente", declarou.

Do lado dos peruanos, a desilusão marcou as declarações do técnico, Ricardo Gareca, que lamentou não poder "dar uma alegria" à "multidão" de adeptos que se deslocou a Al-Rayyan para apoiar os sul-americanos.

Após agradecer aos peruanos, o treinador argentino lamentou "uma eliminação nos penáltis", num jogo "difícil e sem oportunidades", e recusou falar do futuro à frente da seleção, que lidera desde 2015.