Selecionador argentino prevê a utilização de Messi diante do Uruguai

Ainda que ausente dos últimos dois jogos do PSG, por força de uma dor numa coxa, Messi foi convocado por Lionel Scaloni para os novos duelos da Argentina e, segundo o selecionador albiceleste, "La Pulga" reúne condições para enfrentar o Uruguai, tendo dado a entender que, por isso, é indiscutível a sua presença no onze titular.

"Messi está bem, vinha a progredir e ontem intensificou [o treino]. Em princípio, está à disposição. Já sabem o que penso acerca da sua condição na equipa. Esta tarde, tomaremos a última decisão, mas repito: por agora está bem", afirmou o treinador, em conferência de antevisão à penúltima jornada de apuramento para o Mundial'2022.

Lionel Scaloni reconheceu que Messi "quer jogar sempre" pela seleção da Argentina, pelo que se torna "fácil o convívio" entre ambos, e que, em jeito de comunhão, também ele quer o craque do PSG "jogue sempre" com a camisola albiceleste.

Com Otamendi (Benfica) envolvido, a Argentina, segunda classificada do grupo sul-americano de qualificação para o Mundial'2022, vai enfrentar o Uruguai, esta sexta-feira, situado no quinto posto, no qual está integrado Ugarte (Sporting).