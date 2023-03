Selecionador apoia Hakimi, acusado de violação: "Até prova em contrário..."

Uma mulher de 23 anos denunciou ter sido violada pelo internacional marroquino do PSG.

Walid Regragui, selecionador de Marrocos, expressou esta segunda-feira o apoio da seleção em relação a Achraf Hakimi, indiciado pelo Ministério Público francês no início do mês após ter sido acusado de violação por uma mulher de 23 anos, no dia 25 de fevereiro, na sua residência em Paris.

Numa conferência de imprensa relacionada com a divulgação da convocatória de Marrocos para os jogos particulares com o Brasil (25 de março) e o Peru (28), o selecionador abordou a polémica em torno do lateral direito do PSG, frisando a importância da "presunção de inocência" nestes tipo de casos.

"Falei com Achraf. Falo frequentemente com ele e com todos os meus jogadores. Ele está sereno, isso é o mais importante. Há uma presunção de inocência e, até prova em contrário, nós e todos os marroquinos estamos com ele. Há pessoas que se vão ocupar destes assuntos por ele. Os nossos corações estão com ele. Penso que será bom para ele regressar a Marrocos, para sentir esse apoio. Ele é forte dentro e fora de campo", salientou Regragui.

Hakimi, colega no PSG de Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha e de estrelas como Messi, Mbappé e Neymar, é considerado um dos melhores laterais direitos do mundo, tendo integrado a equipa do ano de 2022, designada pela FIFA.