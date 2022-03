Seleção italiana troca Puma por Adidas

Ao fim de 19 anos de parceria, a seleção da Itália vai deixar de ser vestida pela Puma, que vai ser substituída pela Adidas em 2023

Uma das parcerias mais reconhecidas do futebol mundial irá acabar no próximo ano. A seleção italiana, possível adversária de Portugal no play-off para o Mundial do Catar, irá deixar de ser patrocinada pela Puma. A marca alemã esteve presente durante as últimas conquistas dos "azzurri" no Mundial de 2006 e Euro 2020 e na final perdida para a Espanha do Euro 2012.

A suceder a Puma estará a Adidas, que irá equipar as todas seleções de futebol, futsal, futebol de praia e eSports. O presidente da federação italiana, Gabriele Gravina, celebrou o acordo que considera "fundamental".

"É com orgulho que anuncio este acordo. É um passo fundamental no nosso crescimento a nível comercial para desenvolver a nossa marca no exterior".

Já Kasper Rorster, CEO da Adidas, revelou estar igualmente satisfeito com a nova parceria. "Estamos incrivelmente orgulhosos. A Itália se junta ao nosso grupo de Federações Internacionais ao lado de gigantes como Alemanha, Espanha, Argentina e Bélgica".