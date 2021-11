"Seleção? Estou arrepiado, é o sonho de qualquer jogador. Esperemos"

Juanmi (à esquerda), jogador do Bétis

Homem em destaque em La Liga, ao apontar um hat-trick no domingo, ainda sonha com a seleção espanhola.

Juanmi foi o homem em destaque no jogo entre Bétis e Levante, apontando um hat-trick no triunfo da equipa de William Carvalho, por 3-1, no domingo.

Após a partida, o jogador do Bétis falou em "grande dia" e, ouvindo os gritos da bancada para que fosse chamado à seleção, não escondeu a esperança.

"Emocionado. Depois do ano e meio que tive, desfrutar de momentos como este com os nossos adeptos e também poder ajudar a equipa é um prazer. É um grande dia, é o sonho de um jogador, marcar um hat-trick e que a equipa ganhe. Fizemos um grande jogo", começou por dizer à Movistar.

"Quando estás na sombra durante um ano e meio é difícil, mas os meus companheiros de equipa e o clube sempre me apoiaram e não há melhor forma de retribuir a sua confiança do que a marcar golos", continuou o extremo de 28 anos, antes de ser confrontado com os gritos da bancada sobre uma possível chamada à seleção espanhola.

"Estou arrepiado. Trabalho todos os dias para ajudar a equipa. É um sonho para qualquer jogador. Esperemos. Sonho em continuar a fazer jogos como este, sabemos que é um campeonato muito complicado e espero que sejamos capazes de conseguir três pontos em jogos como o de hoje", concluiu.