Seleção espanhola vai voltar a jogar em Barcelona... 18 anos depois

A seleção espanhola, comandada por Luis Enrique, vai voltar a jogar em Barcelona, 18 anos depois. "La Roja" disputará um jogo de preparação com a Albânia, a 26 de março, no estádio do Espanhol.

A seleção espanhola jogou a sua última partida em solo catalão a 18 de fevereiro de 2004, num particular frente ao Peru, no Estádio Olímpico de Montjuic. A equipa orientada por José Antonio Camacho venceu por 2-1, com golos de Baraja e Joseba Etxeberria.

Se falarmos em jogos oficiais, ter-se-ia de recuar a 1975, a 12 de outubro, frente contra a Dinamarca, no estádio Sarrià: triunfo por 2-0, com golos de Pirri e Capón.